Microsoft выпустит Cloud Gaming (Project xCloud) в Японии в начале 2021 года
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:35
- Просмотров: 73
Компания Microsoft выпустит Cloud Gaming (Project xCloud) в Японии в начале 2021 года.
Облачные игры появятся в Японии в начале 2021 года!
У Xbox есть видение, которое ставит игрока в центр всего: вы решаете, играете ли вы на консоли Xbox, ПК или мобильном устройстве, и где вы хотите играть. Как часть обещания следующего поколения, Microsoft продолжает предоставлять больше возможностей выбора, чем когда-либо прежде.
Microsoft прислушалась к мнению фанатов и сегодня объявила, что облачные игры с Xbox Game Pass Ultimate станут доступны японским геймерам в первой половине 2021 года. Будет доступно более 100 игр, в которые можно будет играть прямо из облака на любом мобильном устройстве Android или планшете без каких-либо дополнительных затрат, давая фанатам свободу выбора, когда и как они хотят играть.
Дата запуска Xbox Series X подтверждена для Японии
Xbox Series X (¥49.980) - самая мощная консоль из когда-либо созданных, а Xbox Series S ((¥29.980) предлагает производительность следующего поколения в самой маленькой консоли по более доступной цене. Обе консоли будут доступны в Японии с 10 ноября, а предварительные заказы откроются 25 сентября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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