Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустит Cloud Gaming (Project xCloud) в Японии в начале 2021 года

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:35
  • Просмотров: 73

Компания Microsoft выпустит Cloud Gaming (Project xCloud) в Японии в начале 2021 года.

Облачные игры появятся в Японии в начале 2021 года!

У Xbox есть видение, которое ставит игрока в центр всего: вы решаете, играете ли вы на консоли Xbox, ПК или мобильном устройстве, и где вы хотите играть. Как часть обещания следующего поколения, Microsoft продолжает предоставлять больше возможностей выбора, чем когда-либо прежде.

Microsoft прислушалась к мнению фанатов и сегодня объявила, что облачные игры с Xbox Game Pass Ultimate станут доступны японским геймерам в первой половине 2021 года. Будет доступно более 100 игр, в которые можно будет играть прямо из облака на любом мобильном устройстве Android или планшете без каких-либо дополнительных затрат, давая фанатам свободу выбора, когда и как они хотят играть.

Дата запуска Xbox Series X подтверждена для Японии

Xbox Series X (¥49.980) - самая мощная консоль из когда-либо созданных, а Xbox Series S ((¥29.980) предлагает производительность следующего поколения в самой маленькой консоли по более доступной цене. Обе консоли будут доступны в Японии с 10 ноября, а предварительные заказы откроются 25 сентября.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
news.xbox.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала консоль Xbox Series S

Microsoft анонсировала консоль Xbox Series S

Microsoft запустит Project xCloud с 15 сентября

Microsoft запустит Project xCloud с 15 сентября

Xbox Series X не будет поддерживать игры с Kinect

Xbox Series X не будет поддерживать игры с Kinect

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат доступ к Project xCloud в сентябре

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат доступ к Project xCloud в сентябре

Project xCloud будет поддерживать игры для ПК

Project xCloud будет поддерживать игры для ПК




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 1
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
Poplar LK
+9  
Новостей: 12448
+0  
Комментариев: 39446
+0  
Пользователей: 10036