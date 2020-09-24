Приложение Xbox Family Settings теперь общедоступно на iOS и Android
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:57
- Просмотров: 75
Microsoft упростила родителям мониторинг игрового времени своих детей с помощью приложения Xbox Family Settings, которое теперь общедоступно на Android и iOS.
Как отмечается в блоге Xbox Wire, Microsoft приняла отзывы пользователей из предварительной версии Android, чтобы реализовать три новые функции в приложении для Android и iOS:
1. Принимайте или отклоняйте друзей, которых хочет добавить ваш ребенок.
2. Просматривайте список друзей вашего ребенка и управляйте им.
3. Заранее предоставляйте ребенку больше экранного времени.
Приложение Xbox Family Settings помогает родителям отслеживать активность своих детей на Xbox, не вмешиваясь в их игровой процесс. После того, как учетная запись ребенка настроена, родители могут установить ограничения по времени экрана, игровому контенту, а также настройки игры и общения. Вы можете просматривать список друзей вашего ребенка, а также активно одобрять и отклонять запросы дружбы прямо со своего телефона. Также есть возможность получать отчеты об активности для просмотра ежедневного и еженедельного времени вашего ребенка на Xbox.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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