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Приложение Xbox Family Settings теперь общедоступно на iOS и Android

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:57
  • Просмотров: 75

Microsoft упростила родителям мониторинг игрового времени своих детей с помощью приложения Xbox Family Settings, которое теперь общедоступно на Android и iOS.



Как отмечается в блоге Xbox Wire, Microsoft приняла отзывы пользователей из предварительной версии Android, чтобы реализовать три новые функции в приложении для Android и iOS:

1. Принимайте или отклоняйте друзей, которых хочет добавить ваш ребенок.
2. Просматривайте список друзей вашего ребенка и управляйте им.
3. Заранее предоставляйте ребенку больше экранного времени.

Приложение Xbox Family Settings помогает родителям отслеживать активность своих детей на Xbox, не вмешиваясь в их игровой процесс. После того, как учетная запись ребенка настроена, родители могут установить ограничения по времени экрана, игровому контенту, а также настройки игры и общения. Вы можете просматривать список друзей вашего ребенка, а также активно одобрять и отклонять запросы дружбы прямо со своего телефона. Также есть возможность получать отчеты об активности для просмотра ежедневного и еженедельного времени вашего ребенка на Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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