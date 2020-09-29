Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получат EA Play 10 ноября
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:25
- Просмотров: 79
В этом месяце Microsoft и Electronic Arts объявили о партнерстве, которое объединит подписку Xbox Game Pass Ultimate с EA Play без каких-либо дополнительных затрат, но до сегодняшнего дня не было подтверждено никаких конкретных дат развертывания этого партнерства.
Участники Xbox Game Pass Ultimate на консоли получат доступ ко всем играм EA Play 10 ноября, в тот же день, когда будут выпущены консоли Xbox следующего поколения. Подписчики Xbox Game Pass Ultimate как на семействе Xbox One, так и на консолях Xbox Series X | S получат эти игры, что должно дать более 60 новых игр. В некоторые из включенных игр EA также можно будет играть на устройствах Android с помощью облачной игры.
К сожалению, тем, кто с нетерпением ожидает присоединения EA Play к библиотеке Windows 10 Game Pass, придется немного подождать, поскольку Microsoft нацелена на запуск в декабре. Однако пользователям ПК не понадобится подписка Xbox Game Pass Ultimate за $14.99, а их стандартная подписка Xbox Game Pass для ПК за $9.99 в месяц позволит получить EA Play без дополнительных затрат.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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