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Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:40
  • Просмотров: 67

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре 2020 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Slayaway Camp: Butcher’s Cut;
• Maid of Sker;
• Sphinx and the Cursed Mummy;
• Costume Quest;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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