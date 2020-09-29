Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:40
- Просмотров: 67
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Slayaway Camp: Butcher’s Cut;
• Maid of Sker;
• Sphinx and the Cursed Mummy;
• Costume Quest;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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