Блог Xbox Wire теперь доступен на русском языке

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• Консоли – всё о консолях текущего и нового игрового поколения, а также о новых бандлах и аксессуарах.

• Игры – рецензии на новые тайтлы, дневники разработчиков, интервью и всё самое интересное из мира геймдева.

• Xbox Game Pass – обновления каталога Xbox Game Pass для ПК и консолей, включающие новые игры, Бонусы и актуальные игровые дополнения.

• События – репортажи с локальных мероприятий, а также онлайн-презентаций, проводимых командой Xbox Россия.

• Windows 10 – последние новости о новых возможностях, доступных игрокам на ПК под управлением Windows 10, включая Xbox Game Pass для ПК.

Xbox Wire, официальный блог обо всем, что касается Xbox, прибыл в Россию! Теперь поклонники Xbox, журналисты и создатели контента в России смогут получать новости и статьи из первых рук о консолях и сервисах, включая Xbox Series X, Xbox Game Pass и все, что связано с Xbox Game Studios и партнерскими студиями.Xbox Wire на русском языке присоединяется к другим международным сайтам Xbox Wire в Германии, Мексике, Франции и Бразилии. Xbox Wire на русском языке будет получать ежедневные обновления с актуальной информацией для региона, и их можно найти на https://news.xbox.com/ru-ru/ Вот часть из Xbox Wire на русском языке:Также вы можете подписаться на Telegram-канал «Xbox Wire на русском» здесь Узнать другие подробности можно здесь