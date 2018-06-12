OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

????????????????????+❎????#KeepItWavy ????????????‍♂️ pic.twitter.com/hx32MhUwWp — Tzunami ???? Sapp ❎???? #AmbassadorBots (@Tzunami_Sapp) September 24, 2020

Стало известно, что приложение Apple TV может появиться на консолях Xbox.Судя по твиту @Tzunami_Sapp и других пользователей, которые отправили Windows Central сообщения для проверки, Apple TV, похоже, доступно ограниченному кругу тестеров на консолях Xbox. Похоже, что приложение Apple TV для Xbox будет идентично по функциям и функциональности телевизионным приложениям, доступным на телевизорах LG и Samsung, но предназначена для работы с контроллером Xbox вместо вашего пульта дистанционного управления. Приложение включает в себя доступ к сервисам Apple TV, включая сервис подписки Apple TV +, запущенный в конце 2019 года. Программа тестирования ненадолго появилась для некоторых пользователей, хотя на данный момент ее доступность все еще заблокирована.Довольно интересно, что Apple и Microsoft работают над этим, учитывая тот факт, что Apple недавно заблокировала облачные игры через Xbox Game Pass, потребовав от Microsoft отправлять каждую игру в библиотеке отдельно. Apple TV, очевидно, не будет подавать каждый фильм и телешоу в своем приложении отдельно, что контрастирует с политикой, наблюдаемой на iOS.