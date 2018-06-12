Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение Apple TV может появиться на консолях Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 03:01
  • Просмотров: 0

Стало известно, что приложение Apple TV может появиться на консолях Xbox.

Судя по твиту @Tzunami_Sapp и других пользователей, которые отправили Windows Central сообщения для проверки, Apple TV, похоже, доступно ограниченному кругу тестеров на консолях Xbox. Похоже, что приложение Apple TV для Xbox будет идентично по функциям и функциональности телевизионным приложениям, доступным на телевизорах LG и Samsung, но предназначена для работы с контроллером Xbox вместо вашего пульта дистанционного управления. Приложение включает в себя доступ к сервисам Apple TV, включая сервис подписки Apple TV +, запущенный в конце 2019 года. Программа тестирования ненадолго появилась для некоторых пользователей, хотя на данный момент ее доступность все еще заблокирована.



Довольно интересно, что Apple и Microsoft работают над этим, учитывая тот факт, что Apple недавно заблокировала облачные игры через Xbox Game Pass, потребовав от Microsoft отправлять каждую игру в библиотеке отдельно. Apple TV, очевидно, не будет подавать каждый фильм и телешоу в своем приложении отдельно, что контрастирует с политикой, наблюдаемой на iOS.
Илья Источник:
twitter.com/Tzunami_Sapp
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Samsung выплатила Apple 1 млрд. долларов мелочью

Samsung выплатила Apple 1 млрд. долларов мелочью

Microsoft выпустила Office 365 в Apple Mac App Store

Microsoft выпустила Office 365 в Apple Mac App Store

Приложение GroupMe теперь доступно на Xbox One

Приложение GroupMe теперь доступно на Xbox One

Nokia – компания, которая не копирует идеи у Apple

Nokia – компания, которая не копирует идеи у Apple

Xbox Music улучшается

Xbox Music улучшается




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 56
Пользователей: 0
Гостей: 56
Роботы: Yandex Google
+15  
Новостей: 12478
+0  
Комментариев: 39447
+0  
Пользователей: 10036