Xbox Cloud Gaming появится на ПК и консолях Xbox

Да, мы хотим это сделать. Это в длинном списке крутых вещей, над которыми работает команда xCloud, чуть дальше по списку. Но мы хотим, чтобы игроки на консолях и ПК могли просматривать игры так же легко, как и на мобильных устройствах, это хорошая функция gamepass.

Эта информация была опубликована главой Xbox Филом Спенсером в своём Twitter-аккаунте.Вот его комментарий: