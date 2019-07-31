Xbox Cloud Gaming появится на ПК и консолях Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 17:52
- Просмотров: 96
Эта информация была опубликована главой Xbox Филом Спенсером в своём Twitter-аккаунте.
Вот его комментарий:
Да, мы хотим это сделать. Это в длинном списке крутых вещей, над которыми работает команда xCloud, чуть дальше по списку. Но мы хотим, чтобы игроки на консолях и ПК могли просматривать игры так же легко, как и на мобильных устройствах, это хорошая функция gamepass.
Илья Источник:
twitter.com/XboxP3
twitter.com/XboxP3
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