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Xbox Cloud Gaming появится на ПК и консолях Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:52
  • Просмотров: 96

Эта информация была опубликована главой Xbox Филом Спенсером в своём Twitter-аккаунте.

Вот его комментарий:

Да, мы хотим это сделать. Это в длинном списке крутых вещей, над которыми работает команда xCloud, чуть дальше по списку. Но мы хотим, чтобы игроки на консолях и ПК могли просматривать игры так же легко, как и на мобильных устройствах, это хорошая функция gamepass.
Илья Источник:
twitter.com/XboxP3
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