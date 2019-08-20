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Microsoft запустит веб-версию Project xCloud для iOS

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 12:06
  • Просмотров: 0

Сообщается, что Microsoft планирует представить приложение на основе браузера, которое перенесет потоковую передачу игр на iOS в следующем году. Это якобы подтвердил глава Xbox Фил Спенсер на внутренней встрече с сотрудниками.

Business Insider первым сообщил о планах Microsoft, сославшись на источники, знакомые с этим вопросом. Если отчет окажется правдой, то это предоставит компании обходной путь для строгих правил Apple в отношении облачных игр в App Store, поскольку обычные игры должны быть отправлены и рассмотрены Apple индивидуально.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
businessinsider.com
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