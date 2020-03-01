Xbox Series X и S имеют тактильные индикаторы для облегчения доступа

Inclusive design tidbit. E suggested we put tactile indicators (for the blind) over the ports of the Xbox Series X, also helps for reach-around cabling. @KaitlynJones_ worked with the design team and our community. It's not a complete solution but we'll see how it does & learn. pic.twitter.com/9Mx7WkI3CF — Bryce Johnson (@brycej) October 9, 2020

Постоянные усилия Microsoft по повышению доступности в играх привели к появлению потрясающего дополнения к консолям Xbox Series X и Xbox Series S.На задней панели обеих грядущих консолей следующего поколения имеются тактильные индикаторы, которые помогут игрокам узнать, где находится каждый порт, когда они проводят руками по задней части консоли.Брайс Джонсон продемонстрировал тактильные индикаторы Xbox Series X и S, которые расположены на верхней части каждого порта консолей.