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Xbox Series X и S имеют тактильные индикаторы для облегчения доступа

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:06
  • Просмотров: 150
Xbox Series X и S имеют тактильные индикаторы для облегчения доступа

Постоянные усилия Microsoft по повышению доступности в играх привели к появлению потрясающего дополнения к консолям Xbox Series X и Xbox Series S.

На задней панели обеих грядущих консолей следующего поколения имеются тактильные индикаторы, которые помогут игрокам узнать, где находится каждый порт, когда они проводят руками по задней части консоли.



Брайс Джонсон продемонстрировал тактильные индикаторы Xbox Series X и S, которые расположены на верхней части каждого порта консолей.





Илья Источник:
twitter.com/brycej
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