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Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в октябре

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:34
  • Просмотров: 87

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Age of Empires III: Definitive Edition – 15 октября;
• Heave Ho – 15 октября;
• Katana Zero – 15 октября;
• Tales of Vesperia: Definitive Edition – 15 октября;
• The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – 15 октября;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Felix the Reaper – 15 октября;
• Metro 2033 Redux – 15 октября;
• Minit – 15 октября;
• Saints Row IV Re-Elected – 15 октября;
• State of Mind – 15 октября;
• Tacoma – 30 октября;
• The Lord of the Rings: Adventure Card Game – 30 октября;
• The Red Strings Club – 30 октября;

Вот список игр для консолей:

• Katana Zero – 15 октября;
• Tales of Vesperia: Definitive Edition – 15 октября;
• ScourgeBringer – 21 октября;
• Cricket 19 – 22 октября;
• Supraland – 22 октября;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Felix the Reaper – 15 октября;
• Metro 2033 Redux – 15 октября;
• Minit – 15 октября;
• After Party – 30 октября;
• LEGO Star Wars III – 30 октября;
• Rise & Shine – 30 октября;
• Tacoma – 30 октября;
• The Lord of the Rings: Adventure Card Game – 30 октября;

Вот список игр для Android:

• Katana Zero – 15 октября;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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