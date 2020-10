Подписчики Xbox Game Pass получат дополнительные игры в октябре

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Age of Empires III: Definitive Edition – 15 октября;• Heave Ho – 15 октября;• Katana Zero – 15 октября;• Tales of Vesperia: Definitive Edition – 15 октября;• The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – 15 октября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Felix the Reaper – 15 октября;• Metro 2033 Redux – 15 октября;• Minit – 15 октября;• Saints Row IV Re-Elected – 15 октября;• State of Mind – 15 октября;• Tacoma – 30 октября;• The Lord of the Rings: Adventure Card Game – 30 октября;• The Red Strings Club – 30 октября;Вот список игр для консолей:• Katana Zero – 15 октября;• Tales of Vesperia: Definitive Edition – 15 октября;• ScourgeBringer – 21 октября;• Cricket 19 – 22 октября;• Supraland – 22 октября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Felix the Reaper – 15 октября;• Metro 2033 Redux – 15 октября;• Minit – 15 октября;• After Party – 30 октября;• LEGO Star Wars III – 30 октября;• Rise & Shine – 30 октября;• Tacoma – 30 октября;• The Lord of the Rings: Adventure Card Game – 30 октября;Вот список игр для Android:• Katana Zero – 15 октября;Узнать другие подробности можно здесь