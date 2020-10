Microsoft обнародовала 30 полностью оптимизированных игр для Xbox Series X и Xbox Series S в день выпуска

Когда консоли Xbox Series X и Xbox Series S будут выпущены 10 ноября, у них будет самая большая библиотека игр, которую когда-либо имела любая консоль. Причина этого довольно проста. На новых консолях можно играть во все игры, в которые вы могли играть на семействе Xbox One, включая игры, в которые можно играть через программу обратной совместимости, которые изначально были созданы для Xbox 360 и даже для оригинальной Xbox.Эти игры получат улучшения, просто запустившись на новых консолях, но, конечно, есть игры, которые получают улучшения для нового поколения. Сегодня Microsoft обнародовала список игр, которые будут оптимизированы для Xbox Series X|S в первый же день.Вот список:• Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery);• Borderlands 3 (Smart Delivery);• Bright Memory 1.0;• Cuisine Royale (Smart Delivery);• Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• Devil May Cry 5: Special Edition;• DIRT 5 (Smart Delivery);• Enlisted;• Evergate• The Falconeer (Smart Delivery);• Fortnite;• Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• King Oddball (Smart Delivery);• Maneater (Smart Delivery);• Manifold Garden (Smart Delivery);• NBA 2K21;• Observer: System Redux;• Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• Planet Coaster (Smart Delivery);• Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery);• War Thunder (Smart Delivery);• Warhammer: Chaosbane Slayer Edition;• Watch Dogs: Legion (Smart Delivery);• WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery);• Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery);• Yes, Your Grace (Smart Delivery);Microsoft также отметила, что скоро появятся и другие игры, такие как Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2: Beyond Light, The Medium и Cyberpunk 2077.Узнать другие подробности можно здесь