Скоро в Xbox Game Pass for Console и Android: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Игры Ubisoft - довольно редкое дополнение к подписке Xbox Game Pass, но скоро появится еще одно. Сегодня было объявлено, что популярный тактический шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege будет добавлен на этой неделе.Однако игра будет доступна не во всех сервисах Game Pass, которые предлагает Microsoft, поскольку ее получат только консоли и вариант для Android. К сожалению, версия для ПК не упоминалась в анонсе, даже если она скоро появится. Этого следовало ожидать, учитывая, что у Ubisoft есть собственный сервис, конкурирующий с Game Pass, Uplay +, который предлагает эту игру на ПК.Также запланировано бесплатное обновление для перехода Rainbow Six Siege на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Очевидно, что те, кто наслаждается игрой через Xbox Game Pass, также получат обновление, когда оно будет выпущено.Стоит отметить, что Tom Clancy’s Rainbow Six Siege выйдет 22 октября 2020 года.Узнать другие подробности можно здесь