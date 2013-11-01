Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Фил Спенсер дал большое интервью порталу Kotaku

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 19:42
  • Просмотров: 103

В прошлом месяце Microsoft произвела немало шума в игровой индустрии, когда объявила о приобретении ZeniMax Media за $7.5 млрд. ZeniMax Media владеет несколькими известными студиями разработки игр, такими как Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios. Покупка означает, что все эти студии переходят под эгиду Microsoft, что вызвало вопросы о том, будут ли будущие игры от них также запускаться на платформах PlayStation.

Хотя Фил Спенсер заявил, что существующие обязательства, такие как Deathloop и Ghostwire: Tokyo's на PlayStation 5, будут соблюдены, он заявил, что для других игр компания будет принимать решение «в индивидуальном порядке». Теперь глава Xbox пролил еще немного света на этот вопрос.

В интервью Kotaku Спенсер четко заявил, что Microsoft не нужно выпускать предстоящую The Elder Scrolls VI на платформах PlayStation, чтобы окупить покупку за $7.5 млрд.

Хотя формулировка Спенсера достаточно расплывчата, чтобы ее нельзя было рассматривать как категорический отказ от выпуска будущих игр ZeniMax на PlayStation, она указывает на то, что Microsoft не испытывает такого давления.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
kotaku.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Xbox Game Pass имеет более 15 миллионов подписчиков

Xbox Game Pass имеет более 15 миллионов подписчиков

Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media для Xbox

Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media для Xbox

Игры Xbox Game Studios будут выпускаться на обоих поколениях Xbox в ближайшие два года

Игры Xbox Game Studios будут выпускаться на обоих поколениях Xbox в ближайшие два года

Фил Спенсер – виртуальная реальность не станет будущим игровой индустрии

Фил Спенсер – виртуальная реальность не станет будущим игровой индустрии

Делать игры на Xbox One легче, чем на PlayStation 4

Делать игры на Xbox One легче, чем на PlayStation 4




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
+9  
Новостей: 12545
+0  
Комментариев: 39448
+0  
Пользователей: 10041