Фил Спенсер дал большое интервью порталу Kotaku
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:42
- Просмотров: 103
В прошлом месяце Microsoft произвела немало шума в игровой индустрии, когда объявила о приобретении ZeniMax Media за $7.5 млрд. ZeniMax Media владеет несколькими известными студиями разработки игр, такими как Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios. Покупка означает, что все эти студии переходят под эгиду Microsoft, что вызвало вопросы о том, будут ли будущие игры от них также запускаться на платформах PlayStation.
Хотя Фил Спенсер заявил, что существующие обязательства, такие как Deathloop и Ghostwire: Tokyo's на PlayStation 5, будут соблюдены, он заявил, что для других игр компания будет принимать решение «в индивидуальном порядке». Теперь глава Xbox пролил еще немного света на этот вопрос.
В интервью Kotaku Спенсер четко заявил, что Microsoft не нужно выпускать предстоящую The Elder Scrolls VI на платформах PlayStation, чтобы окупить покупку за $7.5 млрд.
Хотя формулировка Спенсера достаточно расплывчата, чтобы ее нельзя было рассматривать как категорический отказ от выпуска будущих игр ZeniMax на PlayStation, она указывает на то, что Microsoft не испытывает такого давления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
kotaku.com
kotaku.com
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