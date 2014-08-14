Microsoft анонсировала приложение Bing для Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:24
- Просмотров: 92
Microsoft анонсировала новое приложение Bing для консолей Xbox, которое призвано сделать поисковую систему компании более доступной на ее игровом оборудовании. Если говорить про базовые функции, то это в значительной степени то, что вы ожидаете от приложения Bing, с поиском в Интернете и изображениями, поэтому вы можете получить помощь по игре, например, без использования телефона или ПК.
Однако у него есть и более интересные особенности. Microsoft заявила, что приложение Bing может помочь пользователям находить рекомендуемые и перспективные игры, а также видео и новости об играх. Приложение также использует данные об играх, в которые вы и ваши друзья играете, чтобы предоставить свои рекомендации и результаты поиска. Кроме того, если вы ищете изображения, то вы можете легко установить результаты поиска в качестве обоев Xbox, что немного упрощает настройку.
Приложение Bing для Xbox также интегрируется с программой Microsoft Rewards, поэтому вы получаете баллы за выполнение поиска. Но Microsoft также добавила несколько новых способов вознаграждения пользователей большим количеством баллов, таких как викторины и опросы. Наконец, приложение также поддерживает голосовой поиск, что, вероятно, проще, чем навигация по экранной клавиатуре с помощью контроллера.
В настоящее время приложение доступно только в Соединенных Штатах, но вскоре должно выйти на другие рынки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.bing.com
blogs.bing.com
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