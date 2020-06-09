Компания Microsoft выпустила новое приложение Xbox для iOS и Android
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 03:04
- Просмотров: 111
Компания Microsoft выпустила новое приложение Xbox для Android и iOS.
It's official. The new Xbox App is ready for download.— Xbox (@Xbox) October 19, 2020
You can tell it's official because we are tweeting about it: https://t.co/cB1BUaWvVv pic.twitter.com/JoFAUvDJVp
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/Xbox
twitter.com/Xbox
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