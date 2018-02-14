Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox на Android и iOS.Вот список новых функций:• Настройте новые консоли и поставьте игры в очередь;• Играйте удаленно с вашей консоли;• Просмотр и обмен игровыми клипами и скриншотами;• Party chat с друзьями на разных устройствах;