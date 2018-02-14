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Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox на Android и iOS

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 16:00
  • Просмотров: 67

Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox на Android и iOS.

Вот список новых функций:

• Настройте новые консоли и поставьте игры в очередь;
• Играйте удаленно с вашей консоли;
• Просмотр и обмен игровыми клипами и скриншотами;
• Party chat с друзьями на разных устройствах;
Илья Источник:
neowin.net
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