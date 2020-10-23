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Xbox Cloud Gaming может появиться на специализированных устройствах для потоковой передачи в будущем

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:16
  • Просмотров: 53

Сервис Project xCloud, также известный как Xbox Cloud Gaming, может появиться на специализированных устройствах для потоковой передачи в будущем.

Как сообщил The Verge, глава Xbox Фил Спенсер заявил, что в будущем они планируют получить сервис потоковой передачи видеоигр на большем количестве устройств, поскольку они планируют сделать игры более доступными через экосистему Xbox.

Спенсер также намекнул на появление подписки Xbox Game Pass Platinum, которая будет давать гарантированный доступ к новому оборудованию Xbox. Microsoft объединила подписки и оборудование Xbox в так называемую Xbox All Access, которая включает в себя доступ к Xbox Game Pass и консолям Xbox Series X и Series S.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
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