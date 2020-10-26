Microsoft опубликовала официальный обзор на Xbox Series X и Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: 26-10-2020, 18:33
- Просмотров: 189
С запуском Xbox Series X и Xbox Series S не за горами, Microsoft решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы дать своим поклонникам более глубокий взгляд на то, что они могут ожидать, когда они загрузят свои консоли Xbox следующего поколения 10 ноября. Xbox Series X - самая быстрая и мощная консоль в истории, а Xbox Series S - самая маленькая консоль из когда-либо существовавших, обладающая высокой производительностью, причем обе консоли поддерживают такие функции следующего поколения, как Smart Delivery, Quick Resume, Dynamic Latency Input (DLI) и многое другое.
Начиная с новой панели управления и нового беспроводного контроллера Xbox до оптимизации игр следующего поколения и решений для хранения данных, это видео даст вам представление обо всем, что вы можете ожидать от Xbox Series X и Xbox Series S.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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