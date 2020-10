Скоро в Xbox Game Pass для Android, консоли и ПК: Celeste, Grim Fandango, PUBG и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Carto – 27 октября;• Day of the Tentacle Remastered– 29 октября;• Five Nights at Freddy’s – 29 октября;• Full Throttle Remastered – 29 октября;• Grim Fandango Remastered – 29 октября;• Unruly Heroes – 29 октября;• Celeste – 5 ноября;• Comanche – 5 ноября;• Deep Rock Galactic – 5 ноября;• Eastshade – 5 ноября;• Knights and Bikes – 5 ноября;• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Tacoma – 30 октября;• The Lord of the Rings: Adventure Card Game – 30 октября;• The Red Strings Club – 30 октября;Вот список игр для консолей:• Carto – 27 октября;• Day of the Tentacle Remastered– 29 октября;• Five Nights at Freddy’s – 29 октября;• Full Throttle Remastered – 29 октября;• Grim Fandango Remastered – 29 октября;• Unruly Heroes – 29 октября;• Celeste – 5 ноября;• Deep Rock Galactic – 5 ноября;• Eastshade – 5 ноября;• Knights and Bikes – 5 ноября;• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• After Party – 30 октября;• LEGO Star Wars III – 30 октября;• Rise & Shine – 30 октября;• Tacoma – 30 октября;• The Lord of the Rings: Adventure Card Game – 30 октября;Вот список игр для Android:• Five Nights at Freddy’s – 29 октября;• PlayerUnknown’s Battlegrounds – 29 октября;• ScourgeBringer – 29 октября;• Unruly Heroes – 29 октября;• Celeste – 5 ноября;• Deep Rock Galactic – 5 ноября;• Eastshade – 5 ноября;• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;Узнать другие подробности можно здесь