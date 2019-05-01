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Microsoft не будет поднимать цену на Xbox Game Pass

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:49
  • Просмотров: 125

Сервис подписки Microsoft Xbox Game Pass стал одной из самых захватывающих игровых инициатив компании за последние годы. Сервис недавно достиг 15 миллионов подписчиков, а уровень Ultimate за $14.99 продолжает предлагать отличные опции, включая Xbox Game Pass для ПК, Xbox Live Gold, а также доступ к некоторым играм Game Pass на Android через Cloud Gaming.

Начиная с 10 ноября, пользователи Xbox Game Pass Ultimate также получат доступ ко всем играм в каталоге EA Play, которые будут доступны отдельно за $4.99 в месяц. Microsoft также недавно объявила о приобретении ZeniMax Media за $7.5 млрд, что принесет в каталог Game Pass множество франшиз, получивших признание критиков.

Microsoft вкладывает большие средства в Xbox Game Pass, и компания также объявила, что многие предстоящие игры, такие как The Medium или Scorn, будут доступны в Game Pass в первый же день. Может ли компания продолжать эту агрессивную стратегию без повышения цены? Выступая в подкасте Dropped Frames, глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что текущая бизнес-модель Xbox Game Pass работает хорошо и не изменится

Глава Xbox также подчеркнул, что «наша мотивация – не превращать всех в подписчиков – мы думаем, что это вариант для людей. Xbox Game Pass по-прежнему будет приносить большую пользу подписчикам, но это также интересное предложение для разработчиков игр, заинтересованных в создании игр, предназначенных для сервисов по подписке.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
droppedframes.libsyn.com
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