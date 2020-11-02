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Apple TV будет доступно на консолях Xbox 10 ноября

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 21:22
  • Просмотров: 88

В то время как следующее поколение консолей Xbox предназначено для игр, поддержка мультимедиа для различных видов развлечений также широко используется. Сегодня Microsoft объявила, что Apple TV и другие потоковые приложения будут доступны на консолях Xbox с 10 ноября, подтвердив предыдущую утечку.

Через приложение Apple TV игроки могут получить доступ к фильмам и телешоу, купленным через Apple или подписанным на Apple TV+, предоставляя доступ к оригиналам Apple, таким как Mythic Quest: Raven's Banquet или The Morning Show. Вы сможете подписаться на Apple TV+ через приложение Apple TV за $4.99 в месяц.

Помимо Apple TV, есть длинный список развлекательных приложений, которые будут поддерживаться на Xbox Series X и Xbox Series S с первого дня. Список включает, но не ограничивается следующими платформами:

• Amazon Prime Video;
• Disney+;
• FandangoNow;
• HBO Max;
• Hulu;
• NBC Peacock;
• NOW TV;
• Netflix;
• Sky Go;
• Sky Ticket;
• Spotify;
• Twitch;
• Vudu;
• YouTube;
• YouTube TV;

Кроме того, если пользователи будут использовать Netflix, Disney+ или Vudu на Xbox Series X или Xbox Series S, то смогут наслаждаться ими с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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