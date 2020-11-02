Apple TV будет доступно на консолях Xbox 10 ноября
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:22
- Просмотров: 88
В то время как следующее поколение консолей Xbox предназначено для игр, поддержка мультимедиа для различных видов развлечений также широко используется. Сегодня Microsoft объявила, что Apple TV и другие потоковые приложения будут доступны на консолях Xbox с 10 ноября, подтвердив предыдущую утечку.
Через приложение Apple TV игроки могут получить доступ к фильмам и телешоу, купленным через Apple или подписанным на Apple TV+, предоставляя доступ к оригиналам Apple, таким как Mythic Quest: Raven's Banquet или The Morning Show. Вы сможете подписаться на Apple TV+ через приложение Apple TV за $4.99 в месяц.
Помимо Apple TV, есть длинный список развлекательных приложений, которые будут поддерживаться на Xbox Series X и Xbox Series S с первого дня. Список включает, но не ограничивается следующими платформами:
• Amazon Prime Video;
• Disney+;
• FandangoNow;
• HBO Max;
• Hulu;
• NBC Peacock;
• NOW TV;
• Netflix;
• Sky Go;
• Sky Ticket;
• Spotify;
• Twitch;
• Vudu;
• YouTube;
• YouTube TV;
Кроме того, если пользователи будут использовать Netflix, Disney+ или Vudu на Xbox Series X или Xbox Series S, то смогут наслаждаться ими с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 64
Пользователей: 1
Гостей: 63
Роботы: Yandex Google
chunia
Пользователей: 1
Гостей: 63
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 12613
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10045