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Xbox Series S будет иметь только 364 ГБ для установки игр и приложений

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 16:28
  • Просмотров: 0
Xbox Series S будет иметь только 364 ГБ для установки игр и приложений

Стала известна реальная ёмкость SSD Xbox Series S.

В то время как более дешевая версия рекламировалась как консоль на 512 ГБ, пользователь Reddit, которому удалось забрать консоль следующего поколения на ранней стадии, обнаружил, что SSD Xbox Series S обеспечивает только 364 ГБ свободного места для установки игр и приложений.

Аналогичные новости были связаны с Xbox Series X, консолью на 1 ТБ, в которой есть только 802 ГБ для установки игр и приложений.

Стоит отметить, что часть пространства зарезервирована под системные функции и операционные системы консолей.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
reddit.com
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