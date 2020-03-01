Xbox Series S будет иметь только 364 ГБ для установки игр и приложений
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 16:28
- Просмотров: 0
Стала известна реальная ёмкость SSD Xbox Series S.
В то время как более дешевая версия рекламировалась как консоль на 512 ГБ, пользователь Reddit, которому удалось забрать консоль следующего поколения на ранней стадии, обнаружил, что SSD Xbox Series S обеспечивает только 364 ГБ свободного места для установки игр и приложений.
Аналогичные новости были связаны с Xbox Series X, консолью на 1 ТБ, в которой есть только 802 ГБ для установки игр и приложений.
Стоит отметить, что часть пространства зарезервирована под системные функции и операционные системы консолей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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