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Скоро в Xbox Game Pass: EA Play, Destiny 2: Beyond Light, Disney+ и другое

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:30
  • Просмотров: 129

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Tetris Effect: Connected – уже доступно;
• Final Fantasy VIII Remastered – 12 ноября;
• Streets of Rogue – 12 ноября;
• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;
• Halo MCC: Halo 4 – 17 ноября;
• River City Girls – 19 ноября;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Darksiders III – 16 ноября;
• Munchkin – 16 ноября;
• The Talos Principle – 16 ноября;
• Tracks: The Train Set Game – 16 ноября;

Вот список игр для консолей:

• Gears Tactics – уже доступно;
• Destiny 2: Beyond Light – уже доступно;
• Planet Coaster: Console Edition – уже доступно;
• Tetris Effect: Connected – уже доступно;
• Final Fantasy VIII Remastered – 12 ноября;
• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;
• River City Girls – 19 ноября;
• Star Renegades – 19 ноября;

Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Darksiders III – 16 ноября;
• Munchkin – 16 ноября;
• The Talos Principle – 16 ноября;
• Tracks: The Train Set Game – 16 ноября;

Вот список игр для Android:

• Gears Tactics – уже доступно;
• Destiny 2: Beyond Light – уже доступно;
• Planet Coaster: Console Edition – уже доступно;
• Gonner2 – 12 ноября;
• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;
• River City Girls – 19 ноября;
• Star Renegades – 19 ноября;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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