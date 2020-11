Скоро в Xbox Game Pass: EA Play, Destiny 2: Beyond Light, Disney+ и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Tetris Effect: Connected – уже доступно;• Final Fantasy VIII Remastered – 12 ноября;• Streets of Rogue – 12 ноября;• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;• Halo MCC: Halo 4 – 17 ноября;• River City Girls – 19 ноября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Darksiders III – 16 ноября;• Munchkin – 16 ноября;• The Talos Principle – 16 ноября;• Tracks: The Train Set Game – 16 ноября;Вот список игр для консолей:• Gears Tactics – уже доступно;• Destiny 2: Beyond Light – уже доступно;• Planet Coaster: Console Edition – уже доступно;• Tetris Effect: Connected – уже доступно;• Final Fantasy VIII Remastered – 12 ноября;• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;• River City Girls – 19 ноября;• Star Renegades – 19 ноября;Игры, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Darksiders III – 16 ноября;• Munchkin – 16 ноября;• The Talos Principle – 16 ноября;• Tracks: The Train Set Game – 16 ноября;Вот список игр для Android:• Gears Tactics – уже доступно;• Destiny 2: Beyond Light – уже доступно;• Planet Coaster: Console Edition – уже доступно;• Gonner2 – 12 ноября;• Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition – 17 ноября;• River City Girls – 19 ноября;• Star Renegades – 19 ноября;Узнать другие подробности можно здесь