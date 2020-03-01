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Microsoft выпустила Xbox Series X и Xbox Series S

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 23:15
  • Просмотров: 50

Компания Microsoft выпустила Xbox Series X и Xbox Series S.

Вот основные характеристики Xbox Series X:

• 8-ядерный процессор Custom Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц (3,66 ГГЦ с SMT);
• 12 ТЕРАФЛОПС, 52 CU (управляющий блок) с тактовой частотой 1,825 ГГц. Специализированный графический процессор RDNA 2;
• 16 ГБ GDDR6 с 320-битной шиной;
• Специализированный твердотельный NVME-накопитель объемом 1 ТБ;

Вы можете купить Xbox Series X здесь.

Вот основные характеристики Xbox Series S:

• 8-ядерный процессор Custom Zen 2 с тактовой частотой 3,6 ГГц (3,4 ГГЦ с SMT);
• 4 ТЕРАФЛОПСА, 20 CU (управляющий блок) с тактовой частотой 1,565 ГГц. Специализированный графический процессор RDNA 2;
• 10 ГБ GDDR6, 128-битная шина;
• Специализированный твердотельный NVME-накопитель на 512 ГБ;

Вы можете купить Xbox Series S здесь.


Илья Источник:
xbox.com
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