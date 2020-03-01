Microsoft выпустила Xbox Series X и Xbox Series S
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 23:15
- Просмотров: 50
Компания Microsoft выпустила Xbox Series X и Xbox Series S.
Вот основные характеристики Xbox Series X:
• 8-ядерный процессор Custom Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц (3,66 ГГЦ с SMT);
• 12 ТЕРАФЛОПС, 52 CU (управляющий блок) с тактовой частотой 1,825 ГГц. Специализированный графический процессор RDNA 2;
• 16 ГБ GDDR6 с 320-битной шиной;
• Специализированный твердотельный NVME-накопитель объемом 1 ТБ;
Вы можете купить Xbox Series X здесь.
Вот основные характеристики Xbox Series S:
• 8-ядерный процессор Custom Zen 2 с тактовой частотой 3,6 ГГц (3,4 ГГЦ с SMT);
• 4 ТЕРАФЛОПСА, 20 CU (управляющий блок) с тактовой частотой 1,565 ГГц. Специализированный графический процессор RDNA 2;
• 10 ГБ GDDR6, 128-битная шина;
• Специализированный твердотельный NVME-накопитель на 512 ГБ;
Вы можете купить Xbox Series S здесь.
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google Rambler
+9Новостей: 12644
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10046