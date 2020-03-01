Microsoft опубликовала список известных проблем для Xbox Series X|S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:05
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Компания Microsoft опубликовала список известных проблем для Xbox Series X|S .
Вот список известных проблем:
• Если вы используете телевизор 4K @ 120 Гц, который также поддерживает VRR, вы можете столкнуться с отсутствием сигнала или искаженным изображением, когда Xbox настроен для 4K120 + VRR. Эта проблема возникает с различными телевизорами от LG, Samsung или Vizio;
• Приложение EA Play не запускается и не устанавливается на устройстве Xbox Series X|S;
• Некоторые пользователи увидят, что захваты HDR выглядят слишком темными при захвате на Xbox Series X или Xbox Series S;
• Приложение BBC iPlayer не запускается и не устанавливается на устройстве Xbox Series X|S;
• Обрезка видео 4K на Xbox Series X может привести к ошибке «сбой обрезки»;
• Загрузка видео 4K в Xbox Live с Xbox Series X может привести к ошибке или пустому экрану;
• Отправка видео 4K в Twitter с Xbox Series X может привести к ошибке или черному экрану;
• Некоторые пользователи могут вставить DVD или Blu-ray в свою консоль и столкнуться с черным экраном;
• У некоторых пользователей иногда возникают пиксельные кадры при использовании приложения PeacockTV на Xbox Series X или Xbox Series S;
• Потоковая передача консоли на устройство с Windows 10 из Xbox Series X|S не будет работать через приложение Xbox Console Companion;
Стоит отметить, что каждая проблема имеет свой обходной путь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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