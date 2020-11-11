Microsoft начнёт тестировать Xbox Cloud Gaming ещё в 4 странах с 18 ноября
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 01:10
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Чуть более года назад Microsoft начала путешествие по Project xCloud Preview, которое дало возможность мировому игровому сообществу играть в игры для консолей Xbox всеми новыми способами, прямо из облака. Было невероятно видеть, как Project xCloud продолжает развиваться с помощью и поддержкой этого сообщества.
Сегодня Microsoft рада поделиться тем, что компания приносит облачные игры в Австралию, Бразилию, Японию и Мексику через программу Project xCloud Preview 18 ноября, а регистрация открывается сегодня.
На каждом из этих четырех рынков компания начнет с этой предварительной версии, чтобы протестировать, повторить и собрать ваши отзывы. А в следующем году Microsoft перейдет к следующему шагу и принесет облачные игры на эти рынки в рамках Xbox Game Pass Ultimate; это важный шаг в этом путешествии, поскольку компания стремится охватить больше геймеров по всему миру.
2020 год принес проблемы всем нам, но компания надеется, что облачные игры просто откроют для вас новые способы играть, когда и как вы выберете. Наслаждайтесь Master Chief в любом месте и везде, когда вы играете на своем телефоне, получаете несколько кругов в Forza, пока кто-то другой занимает телевизор, или опробуете новую для вас игру Xbox. Облачные игры позволяют играть в эти популярные игры на телефоне или планшете Android.
Присоединяйтесь к Microsoft в Preview, когда она тестирует и учится в Австралии, Бразилии, Японии и Мексике. Во время этого предварительного тестирования вы получите бесплатный доступ к тщательно подобранной библиотеке отличных игр, включая избранные игры от Xbox Game Studios, такие как «Minecraft Dungeons», «Halo: The Master Chief Collection» и «Forza Horizon 4», а также некоторый фантастический контент от партнеров Microsoft, такой как «Black Desert», «PlayerUnknown's Battlegrounds» и «Yakuza 0».
Project xCloud Preview в настоящее время поддерживается на телефонах и планшетах Android через приложение Xbox Game Streaming (Preview) в Google Play Store, доступное на английском, испанском, португальском и японском языках.
Если вы хотите присоединиться и помочь сформировать будущее потоковой передачи игр, вам следует зарегистрироваться здесь прямо сейчас. Хотя Project xCloud Preview предназначена только для приглашенных, Microsoft хочет, чтобы как можно больше участников было в игре, поэтому компания продолжит рассылать приглашения в ближайшие дни и недели.
Зарегистрируйтесь сегодня и следите за своими приглашениями, начиная с 18 ноября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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