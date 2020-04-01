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Бандл Xbox Series X Cyberpunk 2077 замечен в польском магазине

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 22:27
  • Просмотров: 247

Компания Microsoft может выпустить бандл Xbox Series X Cyberpunk 2077.

Первое упоминание об этом неанонсированном бандле поступило от польского RTV Euro AGD, одного из крупнейших магазинов бытовой электроники в регионе. На сайте подробно описан продукт, сочетающий консоль Xbox Series X с физической копией игры в индивидуальной упаковке. Сообщается, что бандл поступит в продажу 10 декабря по цене, аналогичной стандартной консоли Xbox Series X.



Microsoft пока не анонсировала такой бандл Xbox Series X, хотя это и неудивительно после давнего партнерства в преддверии выпуска игры. Две компании ранее сотрудничали в создании кастомной консоли Xbox One X, которая продавалась с различными аксессуарами Xbox с аналогичным оформлением.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
euro.com.pl
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