Потоковая передача игр Xbox может появиться на смарт-телевизорах в следующем году
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:42
- Просмотров: 112
Microsoft находится на ранних этапах развертывания сервиса xCloud на мобильных устройствах, но следующим логическим шагом являются телевизоры. В интервью The Verge глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что, скорее всего, в следующем году на смарт-телевизорах появится приложение Xbox. «Я думаю, вы увидите это в ближайшие 12 месяцев», - сказал Спенсер, когда его спросили о превращении Xbox в приложение для ТВ. «Я не думаю, что что-то помешает нам сделать это».
В прошлом месяце Спенсер намекнул на потоковые ТВ-устройства для сервиса Microsoft xCloud, и этот последний намек предполагает, что мы можем увидеть подобное оборудование или приложение Xbox для телевизоров в 2021 году. В настоящее время Microsoft работает над внедрением xCloud в Интернет, чтобы включить его на устройствах iOS, и эта работа, естественно, позволит xCloud расшириться на телевизоры, браузеры и другие устройства.
Microsoft работала над легким потоковым устройством Xbox еще в 2016 году, но отказалась от оборудования. Microsoft тестирует идею потоковой передачи и ТВ-устройств с тех пор, как впервые продемонстрировала потоковую передачу Halo 4 из облака на Windows и телефоны Windows в 2013 году.
Хотя Microsoft может продвигаться вперед с xCloud, у нее определенно нет планов отказываться от консолей или оборудования. «Я не думаю, что это будет последнее крупное оборудование, которое мы поставляем», - говорит Спенсер. Вместо этого Microsoft видит будущее, в котором будет гибрид локального и облачного оборудования. «Когда мы думаем о xCloud, который является нашей версией Stadia или Luna, я думаю, что в нем должны развиваться игры, которые фактически работают между гибридной средой облака и локальными вычислительными возможностями, - объясняет Спенсер. «Это действительно гибрид между ними».
То, как этот гибрид разыгрывается, может означать, что мы скоро увидим консоли Xbox Series S и X, получающие доступ к xCloud. Это может позволить игрокам быстро опробовать игру, прежде чем полностью загрузить ее из Game Pass, или, возможно, даже транслировать демо-версию игры перед ее покупкой.
Microsoft также планирует интегрировать xCloud в Facebook Gaming в будущем, поэтому мы, несомненно, скоро увидим много изменений в xCloud. У нас до сих пор нет полной информации о планах Microsoft в отношении приложений Xbox TV, но компания стала партнером Samsung для xCloud в начале этого года. Microsoft также планирует обновить блейд-сервера до Xbox Series X в 2021 году.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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