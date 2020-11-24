Microsoft ставила под сомнение целесообразность создания Xbox Series S
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:41
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Xbox Series S от Microsoft не особо хорошо держали в секрете, но решение компании создать вторую консоль Xbox следующего поколения, чтобы противостоять PS5, было непростым. В конечном счете, решение Microsoft о создании двух консолей следующего поколения было вызвано желанием компании охватить более широкую аудиторию, чем предполагала Sony.
Xbox Series S не хватает той мощности, которая есть в Xbox Series X или PS5. Это заставляет многих задуматься, почему Microsoft создала две совершенно разные консоли Xbox следующего поколения, а Sony сосредоточилась на одной PS5. Некоторые сотрудники Microsoft даже подвергли сомнению это решение, и глава Xbox сообщил The Verge, что «лучшим аргументом против создания [двух консолей следующего поколения] была Sony».
В интервью The Verge глава Xbox Фил Спенсер заявил, что идея Xbox Series S начального уровня «несколько раз подвергалась внутреннему сомнению». Несмотря на оговорки и «огромное уважение к тому, что делает Sony», Microsoft настаивала на создании Series S за $299 в качестве более доступной точки входа в игры следующего поколения, зная, что Sony стремится только к высокопроизводительному оборудованию.
«Это действительно было включение: как нам включить больше людей в эйфорию запуска и шумиху, и все, что происходит, и сделать это как можно более доступным для [как можно большего] количества людей», - объясняет Спенсер. «Мы хотим подумать о том, как привлечь больше людей в игровую воронку, чтобы как можно больше людей испытали эту форму искусства, которую мы любим», - говорит Спенсер. «Противодействие [созданию одной консоли] было всегда, но мы хотим расти, мы хотим найти новых клиентов».
Xbox Series S несколько усложняет новое поколение игр. Подход Sony заключался в создании двух моделей PS5 с одинаковыми аппаратными характеристиками и одной без дисковода. «Я бы сказал, что лучшим аргументом против создания [двух консолей следующего поколения] была Sony», - говорит Спенсер. «Мы не думали, что они собираются это сделать».
Как Xbox Series X, так и Series S сложно найти и купить прямо сейчас, и такая ситуация, вероятно, продлится еще несколько месяцев. «Мы начали производство в конце лета», - рассказывает Спенсер. «Мы были немного позже конкурентов, потому что ждали, что в нашем чипе будет какая-то конкретная технология AMD. Мы немного отстали от них, от Sony, с точки зрения строительных единиц».
Решение отложить полное внедрение технологий AMD RDNA 2, вероятно, будет означать, что у Sony есть больше единиц для отгрузки в этот праздничный сезон. Microsoft не раскрыла, какие преимущества полная поддержка RDNA 2 принесет Xbox Series X по сравнению с PS5, или почему компания была готова удерживать и влиять на свои планы доставки. Это решение, которое может сыграть свою роль в том, что поддерживается в играх в ближайшие месяцы и годы.
На данный момент вы, вероятно, увидите больше устройств Xbox Series X, доступных в течение следующего года, чем Series S. Хотя Xbox Series S позиционируется как точка входа, Спенсер сообщил, что Microsoft в настоящее время производит больше консолей Xbox Series X, чем Series S, чтобы не отставать от спроса. «Мы полагали, что в наш первый и, вероятно, второй праздничный сезон, вы увидите больше проданных устройств более высокого уровня - Series X», - говорит Спенсер. «Мы создали больше Series X, чем Series S. Я думаю, что, когда мы перейдем к весне и лету, мы, вероятно, немного смягчим это. В долгосрочной перспективе, в большинстве случаев, выигрывает цена».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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