Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 16:48
  • Просмотров: 108

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре 2020 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• The Raven Remastered;
• Bleed 2;
• Saints Row: Gat out of Hell;
• Stacking;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в августе

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июле

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в июле

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в следующем месяце

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 12706
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10046