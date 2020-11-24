Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 16:48
- Просмотров: 108
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре 2020 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• The Raven Remastered;
• Bleed 2;
• Saints Row: Gat out of Hell;
• Stacking;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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