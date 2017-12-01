Microsoft обновила приложение Xbox для Android и iOS
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:35
- Просмотров: 69
Компания Microsoft обновила приложение Xbox для Android и iOS (2011.1117.2133 для Android и 2011.1117.2218 для iOS).
Вот полный новых функций:
• Кастомные геймерпики для игроков здесь — Установите свой геймерпик с изображениями с вашего телефона или выберите из библиотеки Xbox, прямо из приложения!;
• Улучшения чата — Теперь поддерживаются запросы сообщений. Вы также можете создавать групповые чаты, выбирая нескольких друзей при начале нового разговора;
• Просмотр своих игр — Удаленно просматривайте все свои игры и управляйте ими, включая полный каталог Game Pass;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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