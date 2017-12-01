Компания Microsoft обновила приложение Xbox для Android и iOS (2011.1117.2133 для Android и 2011.1117.2218 для iOS).Вот полный новых функций:• Кастомные геймерпики для игроков здесь — Установите свой геймерпик с изображениями с вашего телефона или выберите из библиотеки Xbox, прямо из приложения!;• Улучшения чата — Теперь поддерживаются запросы сообщений. Вы также можете создавать групповые чаты, выбирая нескольких друзей при начале нового разговора;• Просмотр своих игр — Удаленно просматривайте все свои игры и управляйте ими, включая полный каталог Game Pass;