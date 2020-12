Компания Microsoft выпустила November Xbox Update.Динамический фон — это новая функция Xbox Series X|S, которая дает игрокам возможность настраивать свой домашний экран с помощью движения и цвета. Это обновление добавляет шесть новых опций, в том числе дань уважения предыдущим поколениям консолей Xbox и другие, основанные на популярных темах профиля. Первоначальные отзывы поклонников об этой функции были очень положительными, и Microsoft с нетерпением ждет возможности изучить дополнительные стили, цвета и дизайн. Вы можете ожидать, что команда продолжит добавлять новые динамические фоны в будущих обновлениях консоли Xbox!Xbox Series X|S - лучшее место, где можно поиграть в тысячи игр для Xbox четырех поколений. Помимо сокращения времени загрузки и повышения частоты кадров, пользователи Xbox Series X|S наслаждаются улучшенным визуальным качеством с функцией Auto HDR. Когда на вашей консоли включен параметр Auto HDR, он может улучшить визуальное качество игры без изменения ее общего вида без дополнительной работы со стороны разработчика. Когда вы открываете руководство во время игры с включенным Auto HDR, вы увидите новый тег, который сообщает, что игра использует эту функцию.Xbox выпустила более 30 игр, полностью оптимизированных для Series X|S, включая Assassins Creed: Valhalla, Yakuza: Like a Dragon и The Falconeer. Многие из ваших любимых игр для Xbox One, в том числе Gears 5, Forza Horizon 4 и Ori and the Will of the Wisps, выпустили обновления, чтобы воспользоваться преимуществами повышенной производительности Xbox Series X|S. Чтобы было легче видеть, какие из ваших игр были оптимизированы, Microsoft добавила значок «X|S» на их плитки в моих играх и приложениях, как в представлениях игр, так и в полной библиотеке. Вы также можете использовать кнопку «Фильтр», чтобы увидеть только игры «Оптимизировано для Xbox Series X|S».Вкладка «Игровая активность» — это ваше единственное место в руководстве, где вы можете узнать, чем можно заняться в игре, в которую вы сейчас играете. Ищите эти достижения, легко присоединяйтесь к своим друзьям или другим участникам игры или узнавайте о игровых событиях, не выходя из руководства!В сентябре Microsoft запустила приложение Xbox Family Settings для Android и iOS. Прямо со своего телефона родители и опекуны могут легко создавать детские учетные записи, обновлять ограничения по времени экрана, отвечать на уведомления и многое другое. В результате многие игроки уже сегодня используют семейные настройки на Xbox. И те геймеры, у которых уже есть семьи Xbox, теперь смогут добавлять членов семьи на свою консоль прямо из настройки.Теперь вы можете просматривать, добавлять в «Играть позже» и даже предварительно устанавливать определенные игры, прежде чем они появятся в Xbox Game Pass. Просто зайдите в приложение Xbox Game Pass на своей консоли или мобильном устройстве и найдите раздел «Скоро появятся». Хотя не все игры, которые «Скоро появятся», могут быть предварительно установлены, Microsoft разработала специальную функцию для мобильного приложения Game Pass, которая позволяет вам поставить остальные в очередь для установки в первый же день. Хотя вам все равно придется подождать, чтобы сыграть в них, как и всем остальным, вашу игру можно загрузить и начать играть в тот же день, когда она станет доступна!Cообщество из более чем двух миллионов инсайдеров Xbox имеет огромное значение для способности создавать продукты, которые нравятся поклонникам Xbox. Microsoft также хотела бы пригласить новых владельцев Xbox Series X|S принять участие в программе Xbox Update Preview! За подробностями обращайтесь сюда Узнать другие подробности можно здесь