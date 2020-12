Скоро в Xbox Game Pass: Control, Doom Eternal и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Doom Eternal – 3 декабря;• Haven – 3 декабря;• Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – 3 декабря;• Yes, Your Grace – 3 декабря;• Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 4 декабря;• Call of the Sea – 8 декабря;• Starbound – 8 декабря;• Unto The End – 9 декабря;• GreedFall – 10 декабря;• Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 10 декабря;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Age of Wonders: Planetfall – 15 декабря;• Infinifactory – 15 декабря;• Metro: Last Light Redux – 15 декабря;• MudRunner – 15 декабря;• Pathologic 2 – 15 декабря;• The Turing Test – 15 декабря;• Ticket to Ride – 15 декабря;Вот список игр для консолей:• Control – 3 декабря;• Haven – 3 декабря:• Slime Rancher – 3 декабря;• Yes, Your Grace – 3 декабря;• Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 4 декабря;• Call of the Sea – 8 декабря;• Monster Sanctuary – 8 декабря;• Unto The End – 9 декабря;• Assetto Corsa – 10 декабря;• Gang Beasts – 10 декабря;• GreedFall – 10 декабря;• Superhot: Mind Control Delete – 10 декабря:• Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 10 декабря;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• eFootball PES 2020 – 11 декабря;• Age of Wonders: Planetfall – 15 декабря;• MudRunner – 15 декабря;• Naruto to Boruto: Shinobi Striker – 15 декабря;• Pathologic 2 – 15 декабря;• The Turing Test – 15 декабря:• Ticket to Ride – 15 декабря;• Untitled Goose Game – 15 декабря;Вот список игр для Android:• Control – 3 декабря;• Rage 2 – 3 декабря;• Slime Rancher – 3 декабря;• Yes, Your Grace – 3 декабря;• Call of the Sea – 8 декабря;• Monster Sanctuary – 8 декабря;• Assetto Corsa – 10 декабря;• Gang Beasts – 10 декабря;• GreedFall – 10 декабря;• Superhot: Mind Control Delete – 10 декабря;• Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 10 декабря;Узнать другие подробности можно здесь