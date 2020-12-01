Microsoft выпустила новые приложения Xbox Insider и Report a problem
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 19:57
- Просмотров: 106
Microsoft рада сообщить, что новые приложения Xbox Insider и Report a problem доступны для широкой публики, начиная с сегодняшнего дня!
Более четверти миллиона инсайдеров Xbox присоединились к Microsoft в предварительной версии обоих приложений за последние несколько месяцев, помогая выявлять и устранять проблемы, которые компания не смогла бы найти с помощью одной только своей команды.
Это отличный пример того, как инсайдеры Xbox участвуют в предоставлении более качественных продуктов.
Два приложения, один бандл
Как вы знаете, если вы предварительно тестировали эти приложения на консоли Xbox, приложение «Сообщить о проблеме» теперь отделено от приложения Xbox Insider. Это позволяет компании легче поддерживать базу кода для обоих приложений и упрощает развертывание обновлений и исправлений ошибок. Приложение Xbox Insider для Windows остается прежним и не включает отчеты о проблемах.
Предыдущая версия приложения теперь называется «Xbox Insider Hub (Legacy)». Чтобы установить новое приложение Xbox Insider на консоль, найдите в новом списке магазина «Бандл Xbox Insider», который установит оба приложения. На ПК вы можете просто поискать «Xbox Insider».
Что нового в приложении Xbox Insider
• Больше никакой горизонтальной прокрутки;
• Игровые тесты и обновления системы доступны в области «Предварительные версии»;
• Квесты и опросы доступны в области «Активности»;
• Опросы Weekly Pulse дают вам возможность регулярно оставлять отзывы, даже если вы не участвуете в других предварительных версиях;
Что нового в приложении «Сообщить о проблеме»
• Ваша последняя игра или приложение всплывает вверху для более быстрого выбора;
• Лучшая производительность для инсайдеров с большими игровыми библиотеками;
• Категории и подкатегории загружаются быстрее через модальный диалог;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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