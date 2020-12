Потоковая передача игр Xbox выйдет на Windows и iOS весной 2021 года

Компания Microsoft рассказала, что будет в 2021 году для Xbox.Вот некоторая статистика от компании Microsoft:• Владельцам Xbox Series X|S предоставлено более 1.6 миллиона бесшовных обновлений с помощью Smart Delivery;• Более 40% из вас, впервые присоединившихся к Xbox, играют на Xbox Series S;• Один из самых быстро продаваемых рынков Xbox Series X|S из более чем 40 регионов запуска, Европа за считанные часы продемонстрировала рекордные продажи в Великобритании, Франции и Германии;• В течение ноября участники Xbox Game Pass играли в другие любимые игры, в том числе в Destiny 2: Beyond Light, Rainbow Six: Siege, Tetris Effect Connected и Star Wars: Jedi Fallen Order с EA Play на Xbox Game Pass Ultimate;Итак, что же дальше?Расширение Xbox для новых игроков является центральным элементом стремления помочь играм и разработчикам найти легкий путь к 3 миллиардам игроков во всем мире. Microsoft делает это, охватывая несколько устройств и обеспечивая единообразную работу с Xbox, где бы вы ни входили, будь то на Xbox Series X|S, ПК, Xbox One, устройстве Android или – начиная с весны 2021 года – на вашем ПК с Windows и устройстве iOS из облако.Весной 2021 года Microsoft сделает следующий шаг на пути к охвату большего числа игроков по всему миру, сделав облачные игры как часть Xbox Game Pass Ultimate доступными на ПК с Windows через приложение Xbox и браузер, а также на устройствах iOS через мобильный веб-браузер. Добавляя более миллиарда устройств в качестве пути к игре в экосистеме Xbox, Microsoft представляет себе бесшовный опыт для всех типов игроков; будь то игра в Minecraft Dungeons с друзьями Xbox с помощью сенсорного управления на iPhone или прыжок в Destiny 2: Beyond Light strike на Surface Pro, когда у вас есть перерыв между собраниями.Какой бы экран вы ни выбрали, Microsoft хоxtn упростить продолжение игры и общение с друзьями.Наконец, Microsoft представит облачные игры с Xbox Game Pass Ultimate на новых рынках, включая Австралию, Бразилию, Японию и Мексику, где компания недавно запустила ограниченную программу предварительного тестирования Project xCloud.Независимо от года, это всегда связано с играми. В 2021 году создатели по всему миру глубже задействуют возможности Xbox Series X|S и принесут игрокам Xbox огромное разнообразие контента.• CrossfireX;• 12 Minutes (console launch exclusive);• Lego Star Wars: The Skywalker Saga;• Far Cry 6;• Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine;• Chorus;• Ruined King: A League of Legends Story;• Scarlet Nexus;• Balan Wonderworld;• Resident Evil Village;• The Artful Escape;• Echo Generation;• Songs of Iron;• Tunic;• Sable;• Bright Memory Infinite;• Way to the Woods;• Echo Generation;• Outriders;• Halo Infinite;• Psychonauts 2;• The Ascent;• The Medium (console launch exclusive);• The Gunk (console launch exclusive);• Warhammer 40K: Darktide (console launch exclusive);• Exomecha (console launch exclusive);• Shredders (console launch exclusive);• Scorn;• Skatebird;• Dead Static Drive;• The Good Life;Узнать другие подробности можно здесь