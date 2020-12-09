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Потоковая передача игр Xbox выйдет на Windows и iOS весной 2021 года

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 20:17
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft рассказала, что будет в 2021 году для Xbox.

Вот некоторая статистика от компании Microsoft:

• Владельцам Xbox Series X|S предоставлено более 1.6 миллиона бесшовных обновлений с помощью Smart Delivery;
• Более 40% из вас, впервые присоединившихся к Xbox, играют на Xbox Series S;
• Один из самых быстро продаваемых рынков Xbox Series X|S из более чем 40 регионов запуска, Европа за считанные часы продемонстрировала рекордные продажи в Великобритании, Франции и Германии;
• В течение ноября участники Xbox Game Pass играли в другие любимые игры, в том числе в Destiny 2: Beyond Light, Rainbow Six: Siege, Tetris Effect Connected и Star Wars: Jedi Fallen Order с EA Play на Xbox Game Pass Ultimate;

Итак, что же дальше?

Облачные игры (бета-версия) с Xbox Game Pass Ultimate появятся на iOS и ПК в 2021 году

Расширение Xbox для новых игроков является центральным элементом стремления помочь играм и разработчикам найти легкий путь к 3 миллиардам игроков во всем мире. Microsoft делает это, охватывая несколько устройств и обеспечивая единообразную работу с Xbox, где бы вы ни входили, будь то на Xbox Series X|S, ПК, Xbox One, устройстве Android или – начиная с весны 2021 года – на вашем ПК с Windows и устройстве iOS из облако.

Весной 2021 года Microsoft сделает следующий шаг на пути к охвату большего числа игроков по всему миру, сделав облачные игры как часть Xbox Game Pass Ultimate доступными на ПК с Windows через приложение Xbox и браузер, а также на устройствах iOS через мобильный веб-браузер. Добавляя более миллиарда устройств в качестве пути к игре в экосистеме Xbox, Microsoft представляет себе бесшовный опыт для всех типов игроков; будь то игра в Minecraft Dungeons с друзьями Xbox с помощью сенсорного управления на iPhone или прыжок в Destiny 2: Beyond Light strike на Surface Pro, когда у вас есть перерыв между собраниями.

Какой бы экран вы ни выбрали, Microsoft хоxtn упростить продолжение игры и общение с друзьями.

Наконец, Microsoft представит облачные игры с Xbox Game Pass Ultimate на новых рынках, включая Австралию, Бразилию, Японию и Мексику, где компания недавно запустила ограниченную программу предварительного тестирования Project xCloud.

Создатели игр мечтают о большом на Xbox

Независимо от года, это всегда связано с играми. В 2021 году создатели по всему миру глубже задействуют возможности Xbox Series X|S и принесут игрокам Xbox огромное разнообразие контента.

Список ближайших игр для Xbox

• CrossfireX;
• 12 Minutes (console launch exclusive);
• Lego Star Wars: The Skywalker Saga;
• Far Cry 6;
• Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine;
• Chorus;
• Ruined King: A League of Legends Story;
• Scarlet Nexus;
• Balan Wonderworld;
• Resident Evil Village;
• The Artful Escape;
• Echo Generation;
• Songs of Iron;
• Tunic;
• Sable;
• Bright Memory Infinite;
• Way to the Woods;
• Echo Generation;
• Outriders;

Переход на Xbox с Xbox Game Pass

• Halo Infinite;
• Psychonauts 2;
• The Ascent;
• The Medium (console launch exclusive);
• The Gunk (console launch exclusive);
• Warhammer 40K: Darktide (console launch exclusive);
• Exomecha (console launch exclusive);
• Shredders (console launch exclusive);
• Scorn;
• Skatebird;
• Dead Static Drive;
• The Good Life;

Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
news.xbox.com
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