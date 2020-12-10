Microsoft анонсировала новые функции для приложения Xbox Family Settings

Приостановить экранное время



Возможность приостанавливать экранное время - наша функция номер один, которую просили родители и опекуны. Сегодня мы рады добавить в приложение функцию «Приостановить экранное время», которая позволяет родителям временно приостанавливать экранное время для учетных записей своих детей – даже если у них есть больше есть больше экранного времени в течение дня.

Попросите купить



В преддверии праздников дети могут захотеть купить новые игры, чтобы поиграть в них. Мы увидели, что наша функция «Попросить купить», которая в настоящее время доступна в семейных настройках Xbox через консоль и ПК, помогает родителям управлять расходами своих детей. Итак, мы добавили эту функцию в приложение Xbox Family Settings, чтобы родители могли управлять ею со своего телефона.