Microsoft анонсировала новые функции для приложения Xbox Family Settings
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 22:04
- Просмотров: 77
Компания Microsoft анонсировала новые функции для приложения Xbox Family Settings.
Приостановить экранное время
Возможность приостанавливать экранное время - наша функция номер один, которую просили родители и опекуны. Сегодня мы рады добавить в приложение функцию «Приостановить экранное время», которая позволяет родителям временно приостанавливать экранное время для учетных записей своих детей – даже если у них есть больше есть больше экранного времени в течение дня.
Возможность приостанавливать экранное время - наша функция номер один, которую просили родители и опекуны. Сегодня мы рады добавить в приложение функцию «Приостановить экранное время», которая позволяет родителям временно приостанавливать экранное время для учетных записей своих детей – даже если у них есть больше есть больше экранного времени в течение дня.
Попросите купить
В преддверии праздников дети могут захотеть купить новые игры, чтобы поиграть в них. Мы увидели, что наша функция «Попросить купить», которая в настоящее время доступна в семейных настройках Xbox через консоль и ПК, помогает родителям управлять расходами своих детей. Итак, мы добавили эту функцию в приложение Xbox Family Settings, чтобы родители могли управлять ею со своего телефона.
В преддверии праздников дети могут захотеть купить новые игры, чтобы поиграть в них. Мы увидели, что наша функция «Попросить купить», которая в настоящее время доступна в семейных настройках Xbox через консоль и ПК, помогает родителям управлять расходами своих детей. Итак, мы добавили эту функцию в приложение Xbox Family Settings, чтобы родители могли управлять ею со своего телефона.
Если этот параметр включен, когда дети выбирают игру, которую они хотели бы купить, на телефон родителей будет отправлен запрос. Это уведомление будет содержать ссылку на то, где они могут узнать больше об игре, прежде чем одобрить или отклонить покупку. Приложение также будет перечислять одобренные покупки, чтобы родители могли отслеживать последние покупки.
Узнать больше информации можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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