Microsoft отложила добавление EA Play в Xbox Game Pass для ПК на 2021 год
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:10
- Просмотров: 95
Когда Microsoft изначально собиралась написать этот пост в блоге, в котором сообщалось о доступности EA Play на ПК с Xbox Game Pass, все выглядело немного иначе. К сожалению, то, что было праздничным постом, теперь требует немного больше терпения: Microsoft приняла решение отложить до 2021 года выпуск EA Play на ПК в рамках Xbox Game Pass для ПК и Ultimate.
Microsoft установила это партнерство с Electronic Arts, потому что они так же страстно, как и Microsoft, стремятся помогать людям и сообществам открывать отличные игры, и они знали, что могут предоставить участникам отличный опыт, работая вместе. Для этого им нужно больше времени, чтобы предоставить опыт Xbox Game Pass.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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