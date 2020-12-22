Скоро в Xbox Live Gold: Little Nightmares, Dead Rising и другое
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 19:47
- Просмотров: 68
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Little Nightmares;
• Dead Rising;
• The King of Fighters XIII;
• Breakdown;
Узнать другие подробности можно здесь
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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