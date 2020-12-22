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Скоро в Xbox Live Gold: Little Nightmares, Dead Rising и другое

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 19:47
  • Просмотров: 68

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Little Nightmares;
• Dead Rising;
• The King of Fighters XIII;
• Breakdown;

Узнать другие подробности можно здесь
Илья Источник:
news.xbox.com
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