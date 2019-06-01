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Microsoft может сделать семейную подписку для Xbox Game Pass

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 20:00
  • Просмотров: 99

Фил Спенсер заявил, что Microsoft может сделать семейную подписку для Xbox Game Pass.



Стоит отметить, что Xbox Game Pass остается одним из лучших предложений в сфере игр. Это особенно актуально, если вы выберете уровень Ultimate, который теперь включает Xbox Game Pass для ПК, Xbox Live Gold и Xbox Cloud Gaming на Android.
Илья Источник:
twitter.com/XboxP3
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