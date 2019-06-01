Microsoft может сделать семейную подписку для Xbox Game Pass
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:00
- Просмотров: 99
Фил Спенсер заявил, что Microsoft может сделать семейную подписку для Xbox Game Pass.
We have. It's something we'd like to do. There is Home console feature for one console household but for multiple family members with consoles a family plan would help. Really appreciate the feedback.— Phil Spencer (@XboxP3) December 9, 2020
Стоит отметить, что Xbox Game Pass остается одним из лучших предложений в сфере игр. Это особенно актуально, если вы выберете уровень Ultimate, который теперь включает Xbox Game Pass для ПК, Xbox Live Gold и Xbox Cloud Gaming на Android.
Илья Источник:
twitter.com/XboxP3
twitter.com/XboxP3
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