We have. It's something we'd like to do. There is Home console feature for one console household but for multiple family members with consoles a family plan would help. Really appreciate the feedback. — Phil Spencer (@XboxP3) December 9, 2020

Фил Спенсер заявил, что Microsoft может сделать семейную подписку для Xbox Game Pass.Стоит отметить, что Xbox Game Pass остается одним из лучших предложений в сфере игр. Это особенно актуально, если вы выберете уровень Ultimate, который теперь включает Xbox Game Pass для ПК, Xbox Live Gold и Xbox Cloud Gaming на Android.