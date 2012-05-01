Microsoft развенчивает слухи о принуждении к использованию батареек Duracell в контроллерах Xbox

[Сделка заключается] для OEM-производителя на поставку аккумуляторного продукта для консолей Xbox, а также батареи контроллеров. Так что [сделка] будет продолжаться какое-то время ... она продолжается уже какое-то время, и я думаю, что это должно продолжаться еще некоторое время [подробнее].

Мы намеренно предлагаем потребителям возможность выбора аккумуляторных батарей для наших стандартных беспроводных контроллеров Xbox. Это включает в себя использование батареек AA от любого производителя, аккумуляторной батареи Xbox, решений для зарядки от наших партнеров или кабеля USB-C, который может питать контроллер при подключении к консоли или ПК.