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Microsoft развенчивает слухи о принуждении к использованию батареек Duracell в контроллерах Xbox

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 21:13
  • Просмотров: 4

Microsoft использует батарейки Duracell AA в своих беспроводных контроллерах Xbox, и делает это уже довольно давно. Компании также вместе появлялись в маркетинговых материалах, и время от времени в адрес Microsoft высказывалась некоторая критика по поводу этого решения. Недавно появился слух о том, что компания использует батарейки Duracell AA в качестве зарядного устройства для контроллеров Xbox только потому, что она вынуждена сделать это в рамках давнего соглашения между ними. Теперь Microsoft опровергла этот отчет.

Первоначальный отчет исходит от Stealth Optional, который процитировал менеджера по маркетингу Duracell в Великобритании Люка Андерсона, который сказал, что партнерство между двумя компаниями является «постоянным соглашением». Он, как сообщается, также сказал следующее:

[Сделка заключается] для OEM-производителя на поставку аккумуляторного продукта для консолей Xbox, а также батареи контроллеров. Так что [сделка] будет продолжаться какое-то время ... она продолжается уже какое-то время, и я думаю, что это должно продолжаться еще некоторое время [подробнее].


В ответ на это заявление Microsoft решительно опровергла это утверждение, заявив Eurogamer, что:

Мы намеренно предлагаем потребителям возможность выбора аккумуляторных батарей для наших стандартных беспроводных контроллеров Xbox. Это включает в себя использование батареек AA от любого производителя, аккумуляторной батареи Xbox, решений для зарядки от наших партнеров или кабеля USB-C, который может питать контроллер при подключении к консоли или ПК.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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