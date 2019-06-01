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Control появится в Xbox Game Pass для ПК 21 января

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 00:14
  • Просмотров: 0

Control выйдет в Xbox Game Pass для ПК 21 января. Официальный Twitter-аккаунт Xbox Game Pass for PC сделал неожиданное объявление 17 января, чуть более чем через месяц после присоединения Control к Xbox Game Pass for Console.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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