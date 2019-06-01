Control появится в Xbox Game Pass для ПК 21 января
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 00:14
- Просмотров: 0
Control выйдет в Xbox Game Pass для ПК 21 января. Официальный Twitter-аккаунт Xbox Game Pass for PC сделал неожиданное объявление 17 января, чуть более чем через месяц после присоединения Control к Xbox Game Pass for Console.
Things you can control in Control: see below— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) January 17, 2021
Things you can’t control: your hype until it’s available in 4 days. pic.twitter.com/SfPGGqx18u
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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