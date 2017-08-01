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Microsoft начинает тестировать новые функции Xbox без необходимости полного обновления ОС

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 15:43
  • Просмотров: 156

Microsoft работает над улучшением ОС Xbox, не требуя от пользователей каждый раз загружать и устанавливать полные обновления ОС. Менеджер программы Xbox Брэд Россетти объяснил эксперимент в Twitter-аккаунте, который начнется с подмножества инсайдеров Xbox в кольце Omega.



Стоит отметить, что данная инициатива перекликается с тем, что команда Windows Insider делает в Windows 10. Ещё в ноябре стало известно о том, что инсайдеры Beta Channel начнут получать новые функции через Windows Feature Experience Pack,

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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