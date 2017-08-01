Microsoft начинает тестировать новые функции Xbox без необходимости полного обновления ОС
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 15:43
- Просмотров: 156
Microsoft работает над улучшением ОС Xbox, не требуя от пользователей каждый раз загружать и устанавливать полные обновления ОС. Менеджер программы Xbox Брэд Россетти объяснил эксперимент в Twitter-аккаунте, который начнется с подмножества инсайдеров Xbox в кольце Omega.
Thanks for the Omega build questions - it is 2.00pm PST, as noted this latest update will allow Team Xbox to flight new experiences for the console such as the Dashboard, Guide and Settings without the need of a full size system update that normally includes stability/perf fixes— Brad Rossetti (@WorkWombatman) January 20, 2021
Стоит отметить, что данная инициатива перекликается с тем, что команда Windows Insider делает в Windows 10. Ещё в ноябре стало известно о том, что инсайдеры Beta Channel начнут получать новые функции через Windows Feature Experience Pack,
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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