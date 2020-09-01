Европейский союз может одобрить приобретение ZeniMax Media 5 марта
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:56
- Просмотров: 86
Ожидается, что приобретение ZeniMax Media будет одобрено или отклонено Европейским союзом 5 марта, согласно документам, обнаруженным Reuters. Microsoft обратилась с просьбой одобрить слияние 29 января.
Microsoft застала большинство представителей отрасли врасплох, когда объявила о приобретении ZeniMax, материнской компании таких студий, как id Software, Arkane, Bethesda и других. Вместе эти студии разработали одни из самых узнаваемых игр последних лет, такие как The Elder Scrolls V: Skyrim, DOOM, Wolfenstein и Fallout.
Хотя большинство этих игр было запущено на консолях Xbox вместе с ПК и PlayStation, приобретение дает Microsoft возможность сделать многие из них эксклюзивными для своих платформ. Пока что мы не видели четких указаний на то, что это происходит, поскольку эксклюзивы для PlayStation 5 по-прежнему будут выпускаться исключительно на платформе Sony. Microsoft также заявила, что будет определять эксклюзивность платформы для своих игр в каждом конкретном случае.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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