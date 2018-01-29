Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21306.1003 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead
-
- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 17:32
- Просмотров: 132
Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21306.1003 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.
Исправления
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;
Известные проблемы
• Microsoft известно, что у некоторых пользователей геймпада Xbox Series X|S наблюдается потеря синхронизации с консолью;
o Примечание: Если вы видите такое поведение, попробуйте повторно подключить контроллер к консоли через USB/беспроводное соединение или, если возможно, подключите другой контроллер и отправьте отзыв. Затем перезагрузите консоль и попробуйте повторно синхронизировать контроллер;
• Microsoft исследует сообщения о том, что аудиомикшер не может регулировать уровни звука в чате/игре;
• Некоторые пользователи сообщают, что иконка названия диска не отображается на панели управления;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что не получают уведомления о групповом чате или приглашениях в игры;
o Обходной путь: Перейдите в Настройки>Предпочтения>Уведомления>Уведомления Xbox и выключите и снова включите опцию Party&game;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 14
Пользователей: 0
Гостей: 14
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 14
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 12927
+0Комментариев: 39451
+0Пользователей: 10051