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Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21306.1003 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 17:32
  • Просмотров: 132

Компания Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21306.1003 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead.

Исправления

• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы

• Microsoft известно, что у некоторых пользователей геймпада Xbox Series X|S наблюдается потеря синхронизации с консолью;
o Примечание: Если вы видите такое поведение, попробуйте повторно подключить контроллер к консоли через USB/беспроводное соединение или, если возможно, подключите другой контроллер и отправьте отзыв. Затем перезагрузите консоль и попробуйте повторно синхронизировать контроллер;
• Microsoft исследует сообщения о том, что аудиомикшер не может регулировать уровни звука в чате/игре;
• Некоторые пользователи сообщают, что иконка названия диска не отображается на панели управления;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что не получают уведомления о групповом чате или приглашениях в игры;
o Обходной путь: Перейдите в Настройки>Предпочтения>Уведомления>Уведомления Xbox и выключите и снова включите опцию Party&game;
• Иногда пользователи могут столкнуться с неправильным цветом профиля при включении консоли;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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