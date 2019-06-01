Эти 6 видеоигр скоро покинут Xbox Game Pass на консолях и ПК
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 17:36
- Просмотров: 52
Сервис Xbox Game Pass от Microsoft, похоже, будет проходить одно из своих регулярных обновлений библиотеки в ближайшем будущем, так как шесть видеоигр были недавно добавлены на вкладку «Leaving soon» в приложении Xbox Game Pass.
Список игр содержит DiRT 4, Vambrace: Cold Soul, Oxenfree, Momodora: Reverie Under the Moonlight, The Jackbox Party Park 4 и Shadows of the Damned.
Как обычно, точные даты удаления не указаны, поэтому, если у вас есть подписка на Xbox Game Pass и вы хотели сыграть в любую из этих игр, сделайте это как можно скорее.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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