Эти 6 видеоигр скоро покинут Xbox Game Pass на консолях и ПК

Сервис Xbox Game Pass от Microsoft, похоже, будет проходить одно из своих регулярных обновлений библиотеки в ближайшем будущем, так как шесть видеоигр были недавно добавлены на вкладку «Leaving soon» в приложении Xbox Game Pass.Список игр содержит DiRT 4, Vambrace: Cold Soul, Oxenfree, Momodora: Reverie Under the Moonlight, The Jackbox Party Park 4 и Shadows of the Damned.Как обычно, точные даты удаления не указаны, поэтому, если у вас есть подписка на Xbox Game Pass и вы хотели сыграть в любую из этих игр, сделайте это как можно скорее.Узнать другие подробности можно здесь