Microsoft обновляет Xbox Accessibility Guidelines
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:08
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В посте под названием «Будущее доступности игр для Xbox» Microsoft объявила о некоторых изменениях, которые она вносит в свои рекомендации по доступности для Xbox (XAGs). XAGs были впервые запущены в январе 2020 года, чтобы разработчики могли составить контрольный список и убедиться, что их игры доступны. Конечно, команда прислушалась к отзывам, и поэтому сегодня происходят некоторые изменения.
Многое из этого связано с упрощением XAGs. Язык будет упрощен, будет использоваться меньше технических терминов, и каждая XAG получит формулировку цели. Теперь каждый разработчик может прочитать список и увидеть четкую цель относительно того, почему существует XAG. Это идет вместе с лучшим обзором для каждой XAG, которая представляет собой краткое изложение того, как она повлияет на геймеров.
Кроме того, добавляются вопросы об области применения, и это будут вопросы «да» или «нет», которые помогут разработчику решить, является ли XAG особенно важным для его игры. Другие вещи, которые улучшаются, — это ключевые области для таргетинга, справочная и основополагающая информация, примеры руководств по реализации и многое другое.
Но это еще не все, потому что теперь разработчики могут отправить свою игру в Microsoft и протестировать ее против XAGs. Это, конечно, относится как к играм для ПК, так и для Xbox, и как только Microsoft проверит её на соответствие рекомендациям в XAGs, она даст заметки по этим проблемам, а также шаги по воспроизведению, скриншоты и многое другое. Microsoft заявляет, что для тестирования будут привлекаться и игроки с ограниченными возможностями, поэтому разработчики будут получать их идеи.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
.neowin.net
.neowin.net
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