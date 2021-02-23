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Скоро в Xbox Live Gold: Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse и другое

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 15:13
  • Просмотров: 19

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в марте 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Warface: Breakout;
• Vicious Attack Llama Apocalypse;
• Metal Slug 3;
• Port Royale 3;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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