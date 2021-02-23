Скоро в Xbox Live Gold: Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse и другое
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 15:13
- Просмотров: 19
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в марте 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Warface: Breakout;
• Vicious Attack Llama Apocalypse;
• Metal Slug 3;
• Port Royale 3;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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