Microsoft начала развертывать мартовское обновление Xbox
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 21:33
- Просмотров: 110
16 марта, одновременно с выпуском беспроводной гарнитуры Xbox, приложение Xbox Accessories на Xbox One, Xbox Series X|S и устройствах с Windows 10 получит обновление.
В этом обновлении приложение позволит вам настроить параметры звука для наилучшего личного опыта. Настраиваемые параметры включают настройки эквалайзера, усиление басов, чувствительность автоматического отключения звука, мониторинг микрофона и яркость подсветки микрофона.
Это обновление также является улучшением по сравнению с обновлением прошлого месяца, в котором добавлена функция FPS Boost для обратно совместимых игр.
«Выбор невероятно важен, когда дело доходит до выбора того, как вы играете в свои любимые игры. Так что в марте мы запускаем наши новые переключатели для FPS Boost и Auto HDR».
По многочисленным просьбам это обновление означает возвращение достижений в приложение Xbox. «Это первое обновление будет включать в себя список достижений в приложении, экран сведений о достижениях и уведомления о разблокированных достижениях. В ближайшие месяцы мы также выпустим дополнительное обновление с такими популярными функциями, как списки лидеров».
Обновление также включает в себя различные другие настройки и улучшения, такие как новый способ управления подписками Xbox, прослушивание телевизора в OneGuide на закате и общие улучшения в управлении вашими играми.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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