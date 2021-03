Стало известно о том, что 20 игр Bethesda будут доступны в Xbox Game Pass завтра.Эта новость была объявлена во время круглого стола, посвященного приветствию ZeniMax Media и Bethesda в семействе Xbox.Вот полный список игр:• Dishonored Definitive Edition (Console, PC, Cloud);• Dishonored 2 (Console, PC, Cloud);• DOOM (1993) (Console, PC, Cloud);• DOOM II (Console, PC, Cloud);• DOOM 3 (Console, PC, Cloud);• DOOM 64 (Console, PC, Cloud);• DOOM Eternal (Console, PC, Cloud);• The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC);• The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC);• The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud);• The Elder Scrolls Online (Cloud, Console);• The Evil Within (Console, PC, Cloud);• Fallout 4 (Console, PC, Cloud);• Fallout 76 (Console, PC, Cloud);• Fallout: New Vegas (Console)• Prey (Console, PC, Cloud);• RAGE 2 (Console, PC, Cloud);• Wolfenstein: The New Order (Console, PC, Cloud);• Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud);• Wolfenstein: Youngblood (Console, PC, Cloud);Узнать другие подробности можно здесь