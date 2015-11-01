Microsoft выпустила Xbox Wireless Headset
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- Категория: Xbox One
- Дата: Сегодня, 18:03
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Как было объявлено в прошлом месяце, Microsoft представила свою беспроводную гарнитуру Xbox на 30 рынках по всему миру, а в США новая гарнитура уже распродана. Новый аксессуар был доступен для предзаказа с 16 февраля.
Он построен на той же беспроводной технологии Xbox, что и контроллеры, поэтому Microsoft обещает звук без потерь с малой задержкой, и, кроме того, вы получаете поддержку технологии множественного пространственного звука. Поддерживаются Dolby Atmos DTS Heaphone: X и Windows Sonic. Если вы хотите, то также можете использовать его с ПК и смартфонами с подключением Bluetooth.
Дизайн гарнитуры уникален сам по себе, с вращающимися циферблатами на каждом наушнике, чем-то похожими на Surface Headphones. Здесь один из циферблатов регулирует громкость, в то время как другой регулирует баланс между игрой и звуком чата, так что вы можете расставить приоритеты, слушая своих друзей или игру по мере необходимости. Что касается внешнего вида, то он должен идеально подходить к последним консолям Xbox с довольно минималистичным дизайном.
Microsoft также объявила о партнерстве с Dolby, чтобы предложить активацию Dolby Atmos для наушников через приложение Dolby Access в два простых шага:
• Подключите беспроводную гарнитуру Xbox к консоли или ПК с Windows 10;
• Загрузите и откройте приложение Dolby Access;
На странице загрузки приложения вы получите уведомление в нижней части экрана, подтверждающее активацию Dolby Atmos, что можно проверить с помощью обратного отсчета пробной версии беспроводной гарнитуры Xbox в правом верхнем углу главной страницы приложения. Бесплатная активация продлится до 11:59 UTC-12 30 сентября 2021 года, после чего вам потребуется совершить покупку через приложение Dolby Access.
Беспроводная гарнитура Xbox будет доступна в нескольких розничных магазинах, включая Amazon в США и Великобритании. Также стоит отметить, что её стоимость составит $99.99.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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